Жительница Щелково рассказала, как попала под колеса авто сотрудницы УК

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Женщина, которую сбила и переехала на автомобиле сотрудница управляющей компании «Паритет», рассказала, что подбежала к машине, когда в толпе раздался призыв: «Держите ее». По ее словам, которые передает РЕН ТВ, сейчас она в больнице, у нее болит голова, нельзя ходить.

Толпа крикнула: «Держите ее, она сейчас уедет!» И мы все побежали к ее машине. А она, недолго думая, повернулась и меня сбила, и проехала по мне, — сообщила женщина.

Тем временем Telegram-канал SHOT сообщил, что у пострадавшей нога сломана в двух местах. Врачи диагностировали у женщины переломы правых голени и стопы. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Происшествие произошло во вторник, 17 октября, когда жители подмосковного Щелково высказывали недовольство у здания управляющей компании. Сейчас с виновницей ДТП работает полиция. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев заявил NEWS.ru, что она будет наказана по закону.

Адвокат Леонид Исаев пояснил, что женщине может грозить до 15 лет лишения свободы. Главным критерием при этом должна будет стать квалификация содеянного на основе установленного следствием ряда факторов.