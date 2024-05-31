Жительница Москвы установила рекорд, попав в тюрьму в 17-й раз Москвичка-рецидивистка в 17-й раз попала в тюрьму

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Жительница Москвы установила рекорд по количеству судимостей, ей вынесли 17-й приговор, пишет MK.RU. Издание отмечает, что раньше рецидивистка привлекалась к ответственности за кражи, но в этот раз статья более «тяжелая» — ее осудили за неосторожное убийство и уничтожение имущества.

Сообщается, что последний криминальный эпизод с участием женщины, по которому ей вынесли приговор, произошел 14 сентября минувшего года. В тот день она вместе с супругом распивала спиртные напитки, в какой-то момент женщина случайно пролила горючую жидкость, что привело к пожару. Пара успела покинуть жилое помещение. Спасатели, участвовавшие в разборе завалов, обнаружили в соседней квартире тело 88-летней пенсионерки — она задохнулась от продуктов горения, так как сама не могла самостоятельно передвигаться. Издание уточняет, что женщину приговорили к двум годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что против бывшего участкового Юрия Золотко, работавшего в поселке Шаля Свердловской области, завели три уголовных дела по заявлениям троих рецидивистов, которых он задержал в предыдущие годы. Произошло это после того, как участковый сам обратился в СКР с заявлением о подозрительном захоронении на местном кладбище.