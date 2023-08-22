Жительница Москвы подала иск в суд из-за неудачной ринопластики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Москвы Ксения обратилась с иском в суд из-за неудачной ринопластики, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, после операции у девушки сильно истончилась кожа на переносице и начала выпирать кость, внизу носа появились впадины.

Девушка утверждает, что она обратилась к хирургу, пообещавшему ей хорошие результаты после операции. Однако после ринопластики Ксения обнаружила, что ее нос не стал меньше, а «кукольного» эффекта добиться не удалось. Врач заявил, что результат станет виден лишь спустя год, когда спадет послеоперационный отек. Но и спустя год ничего не изменилось. Хирург начал делать девушке инъекции противовоспалительного препарата, в результате чего у нее начала выпирать кость.

Впоследствии хирург предложил Ксении сделать еще одну операцию. Девушка потребовала от руководства клиники компенсацию морального ущерба в размере 10 млн рублей, а также возмещение ущерба в размере 800 тысяч рублей. Однако клиника не пошла ей навстречу. Ксения обратилась с иском в суд для решения конфликта.

Пластический хирург Ильяна Гончарова ранее рассказала, чем опасны инъекции ботокса в нос. По ее словам, нарушение техники введения препаратов может привести к образованию тромба и слепоте.