Жительница Москвы перепутала комету с беспилотником

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Жительница Нагорной улицы, расположенной на юге Москвы, обратилась в полицию с жалобой на неизвестный объект в небе, сообщает MK.RU. Женщина приняла этот объект за беспилотник, однако позднее выяснилось, что в действительности это была комета или другой космический объект.

Отмечается, что вызов поступил в полицию в 00:45. Наряд оперативно выехал на место вызова, однако никакого беспилотника не обнаружил. В ходе опроса москвичка отметила, что она ошиблась, приняв комету за беспилотник. Выписали ли женщине штраф за ложный вызов, неизвестно.

Как сообщалось ранее, в Новой Москве упал беспилотный летательный аппарат. В ходе осмотра выяснилось, что он не был оснащен взрывным устройством. Повреждений или пострадавших нет, устройство изъято сотрудниками правоохранительных органов.

Утром в понедельник, 24 июля, беспилотники атаковали Москву, нанеся повреждения двум нежилым зданиям. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, в результате инцидента никто не пострадал. В свою очередь в Министерстве обороны России возложили ответственность за случившееся на Киев и назвали это нападение террористическим актом.