Жительница Балашихи написала заявление на бывшего из Франции за нападение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковной Балашихе местная 33-летняя жительница Лилия обратилась в полицию после нападения бывшего бойфренда, 23-летнего француза Джеймса Лебо, передает «Осторожно, Москва». Они встречались полгода, но в октябре девушка решила прекратить отношения. Лебо расставаться не хотел и начал преследовать Лилию. Он караулил ее возле работы, у дома и у метро.

Когда Лилия в очередной раз отказалась разговаривать с молодым человеком, который подкараулил ее возле дома, тот ударил ее по голове, достал из кармана ее джинсов телефон и ушел. Девушка написала заявление в полицию, в котором обвинила мужчину в нападении и краже.

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