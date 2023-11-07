Жители Южного Бутово пытаются добиться публичного голосования по вопросу возможного строительства мечети в парке на улице Кадырова, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Москвичи жалуются, что мечеть в парке у метро может привести к проблемам с транспортом в районе.