Жители юга Москвы ходят по пояс в воде после ливня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юго-западе Москвы после ливня полностью затопило улицу Вавилова, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Очевидцы сняли на видео мужчину, который переходит проезжую часть по пояс в воде. Затоплены также тротуары, вода дошла до газонов. Припаркованные машины стоят наполовину в воде.

Почти по пояс. Это жесть просто, что творится, — сказала свидетельница.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что температура воздуха в Москве на выходных может впервые за лето преодолеть отметку в плюс 30 градусов. По его словам, виноват в этом будет антициклон, который придет в Центральную Россию 4 августа. Кроме того, начиная с субботы, 5 августа, столицу ждут тропические ночи. Покaзания термометров при этом будут близки к 20-градусной отметкe.

До этого в Москве прошел сильнейший с конца XIX века ливень. В среду, 26 июля, за несколько часов в столице выпало до 46 мм осадков. По информации мэрии, прошлый рекорд по количеству осадков для 26 июля фиксировался в 1894 году и составлял 42,5 мм.