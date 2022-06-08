Москвичи выбрали название площади у посольства США Москвичи решили назвать площадь у посольства США в честь ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посольство США в Москве

Жители Москвы выбрали название площади у посольства США на портале «Активный гражданин», говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра и столичного правительства. Наибольшее количество голосов — 44,69% — набрал вариант «Площадь Донецкой Народной Республики». Варианты «Площадь Защитников Донбасса» и «Площадь Героя России Владимира Жоги» получили 31,54% и 8,33% голосов соответственно.

В условиях голосования было указано, что в случае выбора <...> варианта [«Площадь Донецкой Народной Республики»] будет подобрана еще одна площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики, — отмечается в сообщении.

Безымянная территория располагается на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. Свое мнение высказали 278 684 зарегистрированных пользователя проекта.

Ранее депутаты Мосгордумы предложили увековечить подвиги российских солдат, участвующих в освобождении ДНР и ЛНР, назвав территорию у здания дипмиссии США площадью защитников Донбасса. С данной инициативой выступили представители четырех политических объединений: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и «Моя Москва».