Жители Подмосковья попросили признать их москвичами Жители Подмосковья просят провести референдум о присоединении Ленинского округа к столице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Активист Дмитрий Горностаев направил в приемную президента России обращение от имени жителей Картинского территориального отдела Ленинского городского округа с просьбой провести референдум о присоединении округа к столице. Как отмечается в Telegram-канале активиста, документ подписали 1200 человек.

Решение Горностаев объяснил тем, что людям «надоело утопать в мусоре, канализационных стоках» и бояться вечером выйти в свой двор. По словам активиста, в Ленинском городском округе царят засилие и «беспредел» мигрантов. Кроме того, по словам Горностаева, жители стоят в многочасовых пробках и борются за свои дома и участки, которые власти признают несуществующими.

Подписи за присоединение к Москве уже поставили более 1200 человек. Как и всегда, будем планомерно добиваться решения этого вопроса, — написал Горностаев.

В прошлом году активисты из Одинцово попросили местную администрацию провести референдум о присоединении округа к столице. Общественники направили документ в Совет депутатов Одинцовского городского округа, Мосгордуму, губернатору Московской области Андрею Воробьеву и мэру Москвы Сергею Собянину.

Тогда активисты объяснили свое желание провести референдум тем, что присоединение к столице «придаст новый импульс развитию» округа и приведет к другим положительным изменениям.