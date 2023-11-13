Жители Останкино пожаловались на перекрытия дорог из-за форума «Россия» В московском районе Останкино перекрыли дороги из-за форума «Россия»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители московского района Останкино пожаловались на перекрытия дорог из-за проведения выставки-форума «Россия», сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его информации, люди недовольны из-за закрытия многих платных парковок на ВДНХ. Также они столкнулись с неудобствами из-за машин, блокирующих дворовые проезды и тротуары.

В ответ на недовольство москвичей ВДНХ постфактум опубликовала информацию о наличии одной многоярусной парковки со стороны Хованской улицы. Но ее вместимости явно не хватает, о ней многие автомобилисты не знают, да и ее местоположение не для всех удобно, — рассказали жители Останкино.

По данным канала, из-за проведения форума на ВДНХ и на прилегающих площадях в том числе оказались недоступны специализированные парковочные карманы для такси. Кроме того, местные жители указали, что дворы в районах Ростокино и Останкинский теперь забиты машинами гостей выставки, которые вынуждены бросать автомобили где придется.

Представители ВДНХ, отвечая в соцсетях на вопросы о транспортной ситуации, объяснили, что ограничения введены для безопасности и удобства гостей форума. Они будут действовать вплоть до конца проведения выставки в апреле 2024 года.

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