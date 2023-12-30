Жители Новогиреево высказались о мотивах водителя, протаранившего их авто Жители Новогиреево заявили, что протаранивший их автомобили водитель был нетрезв

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Водитель, который протаранил 15 автомобилей в районе Новогиреево на востоке Москвы, сделал это не нарочно, предположили владельцы поврежденных машин. На видеозаписях, зафиксировавших момент аварии, видно, что мужчина мог быть в нетрезвом состоянии, пояснил один из очевидцев в разговоре с РЕН ТВ.

Судя по видео, он был в состоянии алкогольного опьянения. Делал это, может, не преднамеренно, но в состоянии какого-то аффекта, — рассказал он.

Очевидец добавил, что знает водителя лично. Собеседник телеканала уточнил, что является его соседом.

ДТП на востоке Москвы произошло в ночь на 30 декабря. Водитель протаранил порядка припаркованные автомобили, кода пытался выехать со двора. Жильцы дома вызвали полицию, но нарушитель скрылся с места происшествия до ДТП до приезда правоохранителей. При этом во дворе остались лежать номерные знаки его авто.

До этого «Газель» протаранила шесть автомобилей около железнодорожной станции во Всеволожске под Санкт-Петербургом. Отмечается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. После массовой аварии мужчина сначала отказывался выходить из машины. Очевидцы сообщили, что из салона доносился сильный запах спиртного. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, автомобили получили серьезные повреждения.