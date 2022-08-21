Жители нескольких районов Москвы снова почувствовали запах гари

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Утром 21 августа в нескольких районах Москвы снова ощущается запах гари и наблюдается небольшая задымлённость. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, данную проблему зафиксировали жители районов на северо-, юго-западе и в восточной части столицы.

По данным МЧС, причиной неприятного запаха могут быть три действующих очага лесных пожаров в Рязанской области.

Врио главы области Павел Малков сообщал, что в связи с этим в трех районах области введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о максимальной концентрации гари утром 21 августа. Он посоветовал жителям столицы закрыть окна.