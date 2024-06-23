Жители Москвы спасли красноухую черепаху и нашли ей новый дом

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Жители столицы спасли красноухую черепаху и нашли для нее новый дом, передает «Мослента». Горожане нашли животное в Москве-реке в районе Озерковской набережной и сразу обратились за помощью в Московский зоопарк.

Издание сообщает, что люди нередко заводят черепашек, но спустя время решают от них избавиться, выпуская на волю. Однако красноухие черепахи могут существовать только в тропическом климате. На опубликованных изданием кадрах видно, что животное аккуратно выловили из водоема. Теперь питомца передадут в новый дом, где ему предстоит реабилитация.

Ранее специалисты выпустили в Финский залив балтийскую кольчатую нерпу, которую спасли в марте. В Центре реабилитации морских млекопитающих в Северной столице животное откормили до 23 килограммов. Отмечается, что три месяца назад детеныша из-за шторма оторвало от матери, тогда оно еще не могло выживать самостоятельно и весило всего семь килограммов.

До этого в Ленобласти на Пасху спасли измученного тюленя. Животное доставили из села Паша. Фонд друзей балтийской нерпы также поделился фотографией спасенного малыша. На снимке тюлененок лежит на полотенце. В весеннее время в регионе можно увидеть детенышей нерп и тюленей, оставшихся без материнской опеки. В такие моменты помощь человека может спасти им жизнь.