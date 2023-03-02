Жители Москвы смогут увидеть соединение Юпитера и Венеры Синоптик Ганьшин: вечером 2 марта москвичи смогут увидеть соединение Венеры и Юпитера

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Планеты Юпитер (вверху) и Венера (внизу)

Жители Москвы смогут смогут увидеть соединение Юпитера и Венеры, рассказал РИАМО синоптик Александр Ганьшин. По его словам, планеты можно будет наблюдать невооруженным глазом в четверг 2 марта с 18:30 до 21:00 на западе горизонта. Эксперт подчеркнул, что визуально Юпитер и Венера окажутся всего в 0,5 градусах друг от друга.

Также синоптик рассказал, что в грядущие выходные в столице ожидается дождь со снегом. При этом в субботу и в воскресенье температура в Москве опустится до минус двух градусов.

Утром 4 марта москвичей ожидает дождь со снегом. Температура воздуха опустится до минус 2 градусов. <...> В воскресенье, 5 марта, в Москве ожидается дождь со снегом, а среднесуточная температура достигнет минус 2 градусов, — сказал Ганьшин.

Астроном Владилен Санакоев ранее рассказал, что в конце февраля жители России могли наблюдать парад планет. По его словам, вечером 22 февраля россияне могли увидеть Луну, окруженную Венерой и Юпитером, а также один из крупнейших астероидов — Весту.