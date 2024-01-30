Жители Москвы приступили к наблюдению за выборами президента РФ В Москве открыли общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ создали в столице по итогам решения заседании Общественной палаты Москвы. Как сообщается на сайте палаты, пункт откроют уже в 13-й раз. Руководителем штаба и корпуса наблюдателей избран член Общественной палаты Вадим Ковалев.

Общественный штаб по наблюдению за выборами призван обеспечить максимальную прозрачность, открытость и достоверность на голосовании. Впервые штаб был создан в 2013 году, более 10 лет назад, по наблюдению за выборами мэра столицы. В этом году штаб будет работать уже 13-й раз, — сказал на заседании председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

Заместителями руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами стали Александр Асафов и Илья Массух. Кроме того, Общественная палата Москвы объявила об открытии набора наблюдателей за ходом голосования за главу государства.

Ранее пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков заявил, что в рабочем графике президента России Владимира Путина остается не так много времени на предвыборные мероприятия. По его словам, нынешний график мало чем отличается от обычных трудовых будней президента. При этом приоритет отдается президентским обязанностям, уточнил он.

До этого председатель комитета Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что западные спецслужбы незаконно собирают персональные данные россиян в преддверии выборов президента РФ. По его словам, информация о россиянах собиралась с использованием экстремистских и нежелательных неправительственных организаций.