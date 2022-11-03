Жители Москвы обнаружили под окнами фрагменты женского тела

Фото: МВД

Жители столичного района Хорошево-Мневники обнаружили у себя под окнами фрагменты человеческого тела, сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале. На месте инцидента работает межрайонный прокурор. Подробные детали произошедшего не называются.

Около одного из жилых домов на ул. Маршала Тухачевского обнаружены фрагменты женского человеческого тела. На месте работу правоохранительных органов координирует Хорошевский межрайонный прокурор Татьяна Анищенко. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения, — говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне в правоохранительных органах рассказали об обнаружении сумки с женскими отрубленными ногами в Ижорском пруду в Санкт-Петербурге. Конечности обнаружили работники ГУП «Экострой», занимавшиеся очисткой водоема. По данным полиции, части тела были отрублены несколько дней назад. В настоящий момент ведется поиск убийцы.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в убийстве собутыльника в Якутске. По версии СК, преступление произошло по предварительному сговору — подозреваемые убили мужчину, расчленили его тело и выбросили в мусорный контейнер. По данным «Вестей», убитый недавно вернулся из зоны специальной военной операции.