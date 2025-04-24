Жители многоквартирного дома чуть не сварились из-за коммунальной аварии В Одинцово жители дома получили серьезные ожоги из-за коммунальной аварии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Одинцово в многоквартирном доме ранним утром прорвало трубы, и кипяток затопил сразу несколько квартир, передает Telegram-канал «112». По данным источника, жильцы пострадали из-за сильного гидроудара — в помещениях посрывало сантехническое оборудование, вода хлестала из труб, заливая перекрытия. Кроме того, одна из женщин сильно ошпарила ноги.

По словам очевидцев, женщина стояла по щиколотку в кипятке, пытаясь перекрыть воду и спасти имущество. Ей удалось вынести из квартиры кошку, но сама она едва не потеряла ноги. При этом аварийная служба, как утверждают жильцы, не отреагировала на вызов: диспетчер отказалась принимать заявку без собственника.

Ситуацию пришлось решать соседям — один из них надел коньки, чтобы пробраться к вентилю и прекратить подачу воды. От ожогов также пострадали еще несколько человек. Жильцы сообщили, что уже обратились в администрацию округа, полицию и готовят судебный иск. Коммунальные службы, по их словам, до сих пор не устранили последствия аварии.

Ранее гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Василий Тихонов объяснил, что главной причиной коммунальных аварий зимой становится низкая квалификация глав муниципалитетов. По его мнению, для занятия должности мэра требуется лишь формальное образование, а опыта работы в ЧС часто нет. Тихонов предложил обязать чиновников проходить спецподготовку по ЖКХ.