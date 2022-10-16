Москвичей напугал шум стрельбы и взрывов Жителям столичного Измайлово объяснили шум от стрельбы реконструкцией Первой мировой войны

Фото: Roman Denisov/Global Look Press

В столичном районе Измайлово на территории царской усадьбы в городке Баумана проходит исторический фестиваль с реконструкцией Первой мировой войны, сообщил Telegram-канал «Измайлово — Гольяново Online». Громкие звуки выстрелов и взрывов в парке напугали жителей близлежащих домов. Подписчики канала признались, что на фоне последних событий почувствовали настоящую угрозу из-за шума.

Предупредили бы хоть. Нашли время для военной реконструкции, это не смешно, все в дыму. <...> Я чуть не поседела, — написала одна из подписчиц.

Другой комментатор отметил, что беженцы из Донбасса могли подумать о новых обстрелах в Москве и перепугаться еще сильнее. Кто-то предположил, что люди «побежали бомбоубежище искать с детьми и котами в подмышках».

Ранее в центре Москвы произошла стрельба недалеко от клуба «16 тонн». По предварительным данным, пострадал один человек. Сообщается, что стрелявший был пьян и скрылся с места преступления. По словам очевидцев, прозвучали три выстрела. Они рассказали, что неизвестный начал стрелять со стороны главного входа, возле лестницы, ведущей на второй этаж. Нападавший открыл огонь по охранникам, после чего пуля задела одного из них — 27-летнего Александра Матвиенко. Его госпитализировали.