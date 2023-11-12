Жителей Москвы предупредили о рекордных осадках в воскресенье Синоптик Тишковец: в Москве 12 ноября выпадет треть месячной нормы осадков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве за воскресенье выпадет треть месячной нормы осадков, заявил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По информации пресс-службы Главного управления МЧС по столице, до конца дня 12 ноября ожидаются дождь и сильный ветер с порывами до 17 м/с. Аналогичное экстренное предупреждение распространили и для жителей Московской области.

Погода в Москве 12 ноября: обложные дожди — за сутки выпадет около 30% месячной нормы! В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловлена прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с атлантическим циклоном, генерирующим поля дождевых туч, — сообщил Тишковец.

Жителей и гостей столицы призвали быть аккуратными на тротуарах и дорогах. Водителям рекомендовали снизить скорость движения и держать увеличенную дистанцию между автомобилями. Пешеходам при сильном ветре следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, также не стоит укрываться от непогоды под деревьями и оставлять детей без присмотра.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что на следующей неделе температура воздуха почти во всех регионах России, за исключением Северо-Западного федерального округа и части Дальнего Востока, будет выше климатической нормы. По его словам, вся азиатская часть страны, северо-запад и Урал уже покрыты снегом.