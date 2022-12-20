Жителей Москвы попросили не приносить салюты в парки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители комплекса городского хозяйства Москвы попросили жителей и гостей столицы не приносить салюты в парки, соответствующее сообщение появилось в группе ведомства во «ВКонтакте». Отмечается, что городские власти тоже не будут запускать фейерверки.

В столичных парках запусков салютов и фейерверков городом проводиться не будет. Просим и горожан не приносить в парки и не запускать собственные салюты и фейерверки и не организовывать там шумные гулянья, — говорится в сообщении.

По итогам голосования в проекте «Активный гражданин» в Москве было решено не проводить масштабные концерты, торжества, фейерверки и салют. Тем не мене жители столицы высказались за украшение мегаполиса уже привычными декоративными конструкциями. В ведомстве подчеркнули, что все они используются повторно и только при необходимости ремонтируются и передекорируются в соответствии с датой. Расположенные в парках катки будут работать всю зиму.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что доходы, которые получит Москва от проведения новогодних мероприятий, будут кратно больше, чем экономия при отказе от их проведения. Более того, по его словам, вырученные средства направят на поддержку спецоперации.