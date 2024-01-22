Жителей московской пятиэтажки удивила загадочная смерть соседей на Крещение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители московской пятиэтажки удивились загадочной смерти пожилой женщины с 13-летним внуком в одной из квартир на юго-востоке Москвы, пишет «АиФ». По данным издания, трагедия произошла 19 января. 35-летняя мать подростка выжила. Находясь в полуобморочном состоянии, она позвонили бывшему мужу, пожаловалась на плохое самочувствие и попросила приехать.

По данным издания, к этому моменту мать женщины и сын уже были без сознания. Точная причина произошедшего пока не установлена. При этом версию утечки газа специалисты исключили.

Это роковая случайность. Ведь бабушка с ними в квартире не жила. У нее недалеко, в районе Батюнинского пруда квартира. А, видимо, вечером пришла к дочери и внуку вместе отметить Крещение. И осталась потом ночевать. Страшный конец, — приводит издание слова соседки.

Соседи надеются, что обстоятельства загадочных смертей будут установлены. Уточняется, что по факту гибели пожилой женщины и подростка расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее сообщалось, что семеро людей пострадали от отравления угарным газом в частном доме в Каспийске, Дагестан. Пострадавших госпитализировали в Центральную городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Один из пострадавших, ребенок 2017 года рождения, временно находится под наблюдением в реанимации.