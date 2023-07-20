Житель Ступино взорвал шесть человек, пытаясь покончить со своей семьей Завершено расследование дело о подрыве дома в Ступино, где мужчина хотел убить свою семью

Фото: mosobl.sledcom

Завершено расследование уголовного дела против жителя подмосковного Ступино, который пытался замаскировать убийство жены и детей под взрыв бытового газа. Об этом сообщается на официальных сайтах подмосковных СКР и прокуратуры. Преступление состоялось в апреле 2022 года. В результате взрыва разрушились и соседние квартиры.

Следствием установлено, что в апреле 2022 года обвиняемый из-за частых семейных ссор решил совершить убийство супруги и своих детей, инсценировав преступление под бытовой взрыв газа. Для этого он заткнул одеялом вентиляционный канал, а утром 11 апреля открыл четыре газовые конфорки, отсоединил гибкую подводку подачи газа к плите, после чего, укрывшись в туалетной комнате, произвел воспламенение газовоздушной смеси, — говорится в сообщении СКР.

Из-за взрыва погибли шесть человек, включая жену и двух детей обвиняемого. Еще четыре человека получили тяжкие травмы.

По данным СКР, имущественный ущерб по делу составил 588 млн рублей. По данным прокуратуры — 630 млн рублей.

Мужчине инкриминировали совершенное общеопасным способом убийство шести человек, трое из которых дети, покушение на убийство четырех человек и умышленное уничтожение чужого имущества. Ход расследования находился на контроле в центральном аппарате СК России.

Взрыв газа произошёл в пятиэтажном жилом доме в Ступино утром 11 апреля 2022 года. Разрушились квартиры на четвертом и пятом этажах.