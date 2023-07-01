Житель столичного Измайлово нашел беспилотник на дереве

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Житель Москвы обнаружил висящий на дереве беспилотник, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, мужчина самостоятельно снял устройство с веток, положил в пакет и вызвал полицию. На место отправились экстренные службы.

По данным SHOT, беспилотник был обнаружен на Никитинской улице в столичном районе Северное Измайлово. В публикации говорится, что дрон застрял между ветками дерева около подъезда жилого дома.

Накануне сообщалось, что в заброшенном коллекторе, расположенном в паре километров от аэропорта Шереметьево, нашли спрятанный беспилотник. Его случайно обнаружил работавший в поле тракторист. Аппарат был оборудован двумя камерами: визуальной и тепловизионной, боезаряда в БПЛА не было. Такая модель устройства стоит от 0,5 до 1 млн рублей.

До этого российские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы пресекли попытку украинских дронов ударить по объектам на территории Московской области. В итоге три беспилотника самолетного типа потерпели крушение, уточнили в Министерстве обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет.