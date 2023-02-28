Житель Подмосковья попросил полицию проверить мемы с Минобороны Мужчина обратился в полицию с требованием проверить паблик «Лентач» из-за мемом про Минобороны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина из Московской области обратился в полицию с требованием проверить паблик «Лентач» из-за того, что тот опубликовал ряд мемов с представителем Минобороны России Игорем Конашенковым, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Он считает, что в соцсетях сообщество публикует провокационные посты и откровенно глумится над военным ведомством.

В своем обращении пользователь отмечает, что администраторы «Лентача» используют фото официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова и иронизируют над ним. Как пишет «Осторожно, Москва» мужчина сохранил соответствующие посты паблика и создал архив ссылок на посты с представителем ведомства.

Автор доноса утверждает, что такие публикации «Лентача» направлены против российской власти и подпадают под статью о дискредитации армии РФ. Мужчина просит принять меры.

Полиция начала проверку по обращению мужчины, указывает канал.

20 февраля агентство ТАСС со ссылкой на председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина сообщило, что по фактам дискредитации Вооруженных сил России заведено 152 уголовных дела. Глава СК уточнил, что в суд передано 53 дела, на данный момент вынесено 16 приговоров.

Ранее правоохранительные органы открыли административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ против читателя паблика «Лентач» в соцсети «ВКонтакте» из-за репоста. Отмечается, что пользователь сделал репост в феврале прошлого года, однако дело возбудили в феврале этого года.