Житель Подмосковья переел за праздничным столом и едва не умер В Люберцах врачи спасли мужчину после переедания за праздничным столом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Люберцах врачи больницы спасли мужчину после переедания за праздничным столом, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья. 58-летний житель региона пожаловался на острую боль в области живота. Оказалось, что у него была язва, которую усугубили жирная пища и спиртное. У мужчины развился перитонит, а это может привести к смерти.

Пациенту провели операцию, во время которой иссекли язву и ушили образовавшееся 1,5-сантиметровое отверстие. Мужчину уже выписали и рекомендовали соблюдать диету.

Ранее в Подольске врачи спасли 95-летнюю пенсионерку, которая из-за язвы потеряла два литра крови. Женщина была выписана из больницы в удовлетворительном состоянии и продолжила наблюдаться у терапевта. Врачи применили метод эндоскопического гемостаза, позволяющий удалить пораженные участки слизистой и одновременно прижечь кровеносные сосуды.

В подмосковном Солнечногорске медики спасли 21-летнего пациента, поступившего в больницу с ножевыми ранениями сердца и левого легкого. Экстренная операция длилась полтора часа. Чтобы спасти мужчину, хирурги ушили ранения жизненно важных органов. Уже через два дня пациента перевели из реанимации в хирургическое отделение.