Житель Москвы попал в реанимацию из-за вспыхнувшей зарядки телефона

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В Москве 44-летний местный житель попал в реанимацию после того, как у него загорелось зарядное устройство для телефона, сообщает Telegram-канал Mash. По данным авторов, мужчина получил ожоги лица, головы, шеи и руки, а также термоингаляционное поражение. О том, какой именно кабель загорелся и для какого телефона он предназначался источник портала не рассказал.

В публикации говорится, что кабель от зарядного устройства вспыхнул мгновенно, из-за чего мужчина не успел отреагировать и отбросить его.

Ранее техноблогер MD Talk рассказал, что в Индии женщина погибла при взрыве смартфона Redmi 6A. Погибшая приходилась ему тетей. Он отметил, что родственница не перегружала телефон и использовала его только для звонков и просмотров видеороликов. По словам блогера, он обнаружил свою тетю мертвой дома на кровати. Возле ее головы лежал воспламенившийся смартфон марки Redmi. Она поставила его на ночь на зарядку, после чего и произошел взрыв.

Ранее партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов рассказал, что среди самых распространённых причин взрыва смартфонов — перегрев и повреждение, однако на рынке есть производители, устройства которых взрываются в руках пользователей гораздо чаще. Чтобы не допустить взрыва, необходимо следовать простым правилам, сказал Мясоедов. Нельзя перегревать гаджет, так как это повреждает батарею, она деформируется и может работать некорректно. Причиной взрыва может быть и продолжительная зарядка «неродным» зарядным устройством, напомнил он. И первый же признак грядущей опасности — вздутие батареи. В этом случае её нужно срочно заменить.