Жираф Самсон из Московского зоопарка отпраздновал юбилей Жирафу Самсону из Московского зоопарка исполнилось 30 лет

Фото: АГН «Москва»

Жираф Самсон в открытом вольере Московского зоопарка

Жираф по имени Самсон, являющийся символом Московского зоопарка, отпраздновал свой юбилей, сообщает АГН «Москва». Ему исполнилось 30 лет. В зоопарке жираф живет с самого юного возраста.

Он встречал многих других знаменитых постояльцев зоопарка — среди них панды Жуи и Диндин, а также медведь Диксон. Несмотря на солидный возраст, жираф продолжает радоваться гостям, а общение с людьми стало важной составляющей его жизни, передает агентство.

Ранее в Московском зоопарке отметили праздник «День рождения панды». В рамках мероприятия посетители приняли участие в обширной познавательно-развлекательной программе. Так, на арт-площадке гости рисовали животных, а около вольеров с пандами проходили викторины с каверзными вопросами и заданиями.

Также в зоопарке отметили Международный день тигра. Событие напоминает людям о проблеме исчезновения полосатых животных и способах их защиты. Одним из самых редких хищников на планете остается амурский тигр, внесенный в Международную Красную книгу.

Не менее значимое событие произошло в Московском зоопарке двумя неделями ранее. Панд Жуи и Диндин свели для получения потомства. За животными следят как российские, так и китайские специалисты.