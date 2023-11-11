Жилой комплекс на юге Москвы остался без света из-за аварии Пять жилых домов в Южном Бутово остались без света после громкого хлопка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жилой комплекс «Столичные Поляны» в Южном Бутово остался без электроснабжения в результате аварии, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По мнению жильцов, отключение света может быть связано со строительством юго-восточной хорды.

Дорога будет до 2026-го еще строиться. Еще ничего толком нет, но все уже перекопали и понаотрубали нам за то время. Это невыносимо. Сейчас из-за этого люди будут сидеть еще и без воды, — цитирует канал одну из жительниц ЖК.

Другие местные жители уточнили, что свет во всех пяти домах комплекса пропал в полдень 11 ноября после громкого хлопка. В управляющей компании заверили, что работы по восстановлению энергоснабжения уже ведутся.

Ранее стало известно, что шесть садовых некоммерческих товариществ в Подмосковье более полумесяца сидят без света и тепла из-за аварии на линии электропередачи. Их представители обратились к президенту России Владимиру Путину, мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой помочь в восстановлении электроснабжения. По их мнению, единственным решением проблемы является строительство новой ЛЭП.

До этого сообщалось, что в Туле около пяти тысяч человек остались без света. В региональном главке МЧС объяснили сбой в электроснабжении технической неисправностью. В ведомстве также добавили, что хлопки, которые слышали жители Пролетарского округа, могли быть следствием перехода самолета на сверхзвуковую скорость.