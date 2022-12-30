Жилой дом загорелся на западе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На западе Москвы загорелся пятиэтажный жилой дом, расположенный на Живописной улице. По информации Telegram-канала «112», пожар, по предварительным данным, произошел из-за взрыва бытового газа.

На место происшествия выехали экстренные службы. MK.RU сообщает, что незадолго до пожара один из жильцов дома услышал хлопок.

В столичном главке МЧС NEWS.ru информацию о взрыве не комментировали. В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 10 квадратных метров. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.

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