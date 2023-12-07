«Жилищник Северного Медведково» отчитался об уборке снега старыми фото

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Жилищник» района Северное Медведково, отвечая на жалобы местных жителей, отчитался об уборке снега фотографиями, которые были сделаны до снегопада, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, москвичи на городском портале пожаловались на состояние двора.

Жители улицы Тихомирова в Москве написали жалобы на портале города, где сообщили, что детская площадка завалена снегом, а на тротуарах и дорогах образовался гололед, но коммунальщики бездействуют. Пострадавшим ответил «Жилищник района Северное Медведково» и заявил об устранении проблем, к сообщению были приложены фотографии расчищенного двора.

Фото органа исполнителей власти были сделаны до снегопадов. И там на других фото в ответе на портале «Наш город» видно, что толпа рабочих работает. Это было не ранее чем 10 дней назад, — рассказали жители.

Ранее жители Пензы нанесли на сугробы надписи с жалобами на плохую уборку снега, а также потребовали отставки мэра и его профильного заместителя. Позднее участки снега со словами «Позор ЖКХ» и «Ад» со двора дома увезли коммунальщики, а в мэрии «творчеству» горожан не удивились.

Перед этим на город обрушился снегопад и автомобилисты встали в пробках, а пешеходам было сложно передвигаться. По словам местных чиновников, в приоритетном порядке службы расчищают дороги и спуски, а потом дворы.