Жильцы московской пятиэтажки боятся находиться дома из-за сильной тряски

Жильцы пятиэтажки, расположенной на улице Василисы Кожиной в Москве, боятся находиться дома, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По их словам, утром 31 июля в доме началась сильная тряска. Сотрудники управляющей компании и департамента жилищно-коммунального хозяйства же не дают конкретного ответа на их жалобы, сообщается в публикации.

Горожане жалуются, что в их доме вибрируют посуда, люстра, пол и стены. Причины данного явления остаются неизвестными. Жильцы пытались узнать у управляющей компании, нужно ли им эвакуироваться из здания, однако ответа так и не поступило. По словам москвичей, их «перекидывают» с одного департамента на другой.

Мы задаем конкретный вопрос: нам что делать? Собирать вещи и из дома выходить? Или что? Нам в ответ: у вас есть жертвы? Стены уже треснули? — рассказала одна из жительниц дома.

Предполагалось, что причиной тряски может являться строительство жилого комплекса рядом с домом. Однако 31 июля на стройплощадке не велось никаких работ.

Как сообщалось ранее, в ночь на 26 июля сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 балла. Его эпицентр находился в Тихом океане в 172 километрах восточнее острова Матуа.