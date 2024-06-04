Жильцы элитного московского ЖК рассказали о невыносимой жаре Жильцы Capital Towers в Москве пожаловались на жару до 35 градусов в квартирах

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Жара и неисправная система кондиционирования заставили жителей элитного жилого комплекса Capital Towers, расположенного в районе Москва-Сити, обратиться с жалобами в жилищную инспекцию и Роспотребнадзор, рассказали «360» участники событий. Они добавили, что в некоторых помещениях температура превышала отметку в 35 градусов.

Застройщик установил неработающие чиллеры и конвекторы, которые работают хуже вентилятора, на максимальной скорости охлаждения в помещении 35 градусов, не ниже, — уточнил один из респондентов.

По словам жильцов, они обращались за помощью в диспетчерскую, а также вызывали инженеров, подрядчиков и сотрудников управляющей компании, но их требования не возымели должного эффекта. Одна из очевидцев также напомнила, что девелопер сдал дом собственниками позже обозначенного срока, не доделав некоторые работы. При этом жильцам не дали проверить работу систем кондиционирования на этапе приемки.

Строительный эксперт Федор Васильев ранее заметил, что квартиры на первом этаже нуждаются в звукоизоляции. Он добавил, что такая проблема наблюдается, как в монолитных новостройках, так и в старых панельных домах.