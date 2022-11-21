Жильцов высотки в районе «Москва-Сити» эвакуировали из-за пожара

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жильцы 40-этажного дома ЖК «Headliner» эвакуированы из-за пожара в квартире на 36-м этаже. По предварительным данным, в апартаментах горела мебель, сообщает РБК.

Произошло возгорание в квартире на 36-м этаже, горела мебель, — цитирует издание собеседника из экстренных служб.

Пожар произошел по адресу: Мукомольный проезд, 2. Известно, что хозяин сам сумел выбраться из квартиры. На данный момент пожар ликвидирован, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет.

Накануне в Москве на Комсомольской площади горел цветочный склад. В результате возгорания погибли семь человек. Из здания были также эвакуированы семь человек. которые прятались от огня в холодильнике. Известно, что в помещении цветочного склада проводились вечеринки с алкоголем и цветомузыкой.

Ранее сообщалось, что при пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве получил повреждения склад полиции, находившийся в 10 метрах от здания МВД на станции Москва-Ленинградская. Огонь уничтожил оргтехнику и мебель, одного задержанного пришлось эвакуировать.