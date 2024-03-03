Жильцов дома в Москве эвакуируют из-за сильного запаха газа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жильцов дома на бульваре Академика Ландау в Москве эвакуируют из-за угрозы утечки газа, сообщает «360». По информации источников, до этого на улице проводились работы по благоустройству, в ходе которых случился разрыв шланга сварочного аппарата. Телеканал также сообщает о хлопке.

Запах газа чувствуется уже в шести подъездах, говорится в публикации. На месте работают сотрудники оперативных служб, которые проверяют концентрацию при помощи газоанализатора. По предварительной информации, эвакуировали уже 25 человек, среди которых семь являются детьми.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Севастополе произошел взрыв, на площади порядка 50 кв. м фиксируются повреждения. Губернатор региона Михаил Развожаев рассказал, что по предварительной информации, взрыв спровоцировал газовый баллон. В результате произошло обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами. Губернатор отметил, что никто не пострадал.

До этого сообщалось о взрыве газа в жилом доме в якутском городе Томмоте, в результате пострадали пять человек. На опубликованных с места ЧП кадрах видно, что от взрывной волны больше всего были разрушены второй и третий этажи.