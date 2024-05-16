«Жидкость»: Катюша пролезла в узкую щель между бревнами и попала на видео Панда Катюша пролезла в узкую щель между бревнами в уличном вольере

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Панда Катюша

Маленькая панда Катюша продолжает осваивать уличный вольер, на этот раз она ловко пролезла в щель между бревнами деревянной конструкции, кадрами поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале. Мама Катюши Диндин в это время лакомилась бамбуком.

Катюша — это жидкость, пролезет через любые препятствия, — пошутила Акулова.

Ранее гендиректор зоопарка делилась роликами, на которых Катюша осваивает бассейн. На одном из видео детеныш сначала подкрадывается к умывающейся под потоком воды Диндин, а потом убегает к искусственному пруду и погружается в него. Когда к малышке поспевает мама, она выходит из бассейна и играючи преследует родителя.

На фоне можно услышать восторженные возгласы детей. Их удивило, что Катюша «пошла мыться», а затем и вовсе решила окунуться в бассейн. Взрослые в свою очередь посоветовали маме следить за дочкой.

На втором ролике видно, как зверек сначала опасливо обходит бассейн по кромке, а затем вместе с мамой Диндин все же спускается в воду. Маленькая панда несколько раз пробегала по бассейну и выходила на берег. В это время ее мама сидела в воде и наслаждалась солнечной погодой.