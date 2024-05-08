Жертвы нищенской мафии в Балашихе рассказали, как бабушка сделала их рабами Попрошайкам-рабам в Подмосковье обещали, что они будут заниматься рекламой

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В Балашихе находившиеся в рабстве у уроженки Украины белорусы рассказали, что женщина привезла их к себе, обещая устроить на работу, связанную с рекламой. В съемке пресс-службы МВД одни из мужчина рассказал, что их должны были привозить к торговым центром, где они будут носить плакаты с рекламой. Только на первой смене им выдавали ватманы с просьбой о милостыни.

Обманным способом нас сюда привезла. Сказала, что будем стоять с плакатами. Реклама типа будет. Будут платить процент. Чем больше сумма, тем и больше процент. Мы, когда уже пошли на выход, на работу. Нам дали эти плакаты и у нас все опустилось. Она сказала, что она коммерсант, у нее все схвачено, — рассказал одни из пострадавших.

По словам мужчины, паспорт пенсионерка у него отняла тоже обманом — попросила документ, чтобы сделать ксерокопию. Когда он попытался забрать паспорт, она силой выхватила документ и сказала, что он обязан «отработать, что она купила». Женщина утверждала, что заплатила за него 60 тысяч рублей. При этом ни одному из пяти пострадавших женщина ни разу не заплатила.

Подозреваемая на допросе она призналась, что раньше и сама просила милостыню, но из-за проблем со здоровьем решила использовать в этих целях других людей со сложной судьбой. Выйти на организатора «нищенской мафии» удалось движению по борьбе с рабством «Альтернатива». Один из пострадавших назвал адрес хозяйки квартиры, куда активисты пришли вместе с полицией.