Женщина сбила ребенка на пешеходном переходе в Москве Москвичка на иномарке сбила семилетнего ребенка на Волгоградском проспекте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина, управляя иномаркой, сбила семилетнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу на юго-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на данные московской прокуратуры. По имеющейся информации, пострадавший госпитализирован.

На Волгоградском проспекте 28-летняя женщина, управляя автомобилем «Фольксваген», совершила наезд на малолетнего ребенка, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу, — рассказали в прокуратуре.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших при столкновении легкового автомобиля и автобуса в Нижегородской области. Среди пострадавших один ребенок. ДТП произошло в Балахнинском муниципальном округе недалеко от поворота на Дзержинск, столкнулись легковой автомобиль и автобус, следовавший по маршруту Заволжье — Дзержинск. Пострадавшие, в том числе водитель автобуса, были направлены на амбулаторное лечение. Кроме того, спасателям пришлось деблокировать водителя легкового автомобиля.

Также четыре человека погибли в результате столкновения трех автомобилей в Камышинском районе Волгоградской области. Среди погибших числится 10-летний ребенок. ДТП произошло на автодороге Сызрань — Саратов — Волгоград. По данным МВД, столкнулись автомобили марок Opel, Lifan и Volvo.