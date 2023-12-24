Женщина упала в Москву-реку, доплыла до берега, но не смогла выбраться Mash: женщина упала в Москву-реку с Большого Каменного моста

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница столицы упала в Москву-реку с Большого Каменного моста возле Кремля, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, она смогла добраться до берега самостоятельно, однако вылезти из воды у нее не получилось.

К москвичке выдвинулись спасатели на катере, которые и помогли ей выбраться на сушу. К месту происшествия также подоспели медицинские работники. Они оказывают женщине всю необходимую помощь.

Также сообщалось, что в Орле сотрудник МЧС спас собаку, которая провалилась под лед на территории местного водоема. Прибывшие на место сотрудники оценили ситуацию и пришли к выводу, что просто так подойти к животному не получится: слишком неокрепший лед и большое расстояние от берега, поэтому было принято решение использовать надувную «ватрушку».

В Башкирии тем временем автомобиль, в котором находились женщина и двое детей, упал с моста в реку. Россиянка находилась за рулем, будучи лишенной водительских прав. Двигаясь по пешеходному мосту через реку Белую в селе Азнагулово, женщина не справилась с управлением, и машина сорвалась в реку. В результате происшествия водитель, ее шестилетняя дочь и пятилетний сын погибли.