Женщина умерла на станции метро в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рано утром 19 апреля на станции метро Шипиловская был обнаружен труп женщины, сообщает MK.RU. Очевидцы сняли на видео тело, накрытое черным полиэтиленом, рядом с которым стоят полицейские.

Известно, что женщине 62 года. Смерть наступила внезапно. Предполагается, что причиной мог стать сердечный приступ.

7 апреля стало известно, что а Санкт-Петербурге рабочий погиб во время строительных работ в метро. Мужчина умер в тоннеле, сигнал в экстренные службы поступил днем 6 апреля. О случившемся в Кировском районе сообщил бригадир. В «Метрострое Северной столицы» подтвердили гибель мужчины в шахте, являющейся составной частью коричневой линии метро. Он был сотрудником не самой компании, а субподрядной организации.

В марте толкнувшего девушку под поезд в метро в Москве мужчину обвинили в покушении на убийство и арестовали. Он уже дал признательные показания. Инцидент произошел на станции метро «Войковская» 14 марта. Задержанный толкнул пострадавшую перед приближающимся составом, девушка успела сгруппироваться и упала в желоб между рельсами. На допросе злоумышленник рассказал, что причиной поступка стало расставание с потерпевшей. Отмечается, что серьезных травм девушке удалось избежать, машинист успел экстренно затормозить.