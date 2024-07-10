Жительница многоквартирного дома на улице Юных Ленинцев в Москве была найдена мертвой, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Тело женщины 1969 года рождения обнаружили в ее собственной квартире, москвичка получила удар ножом в бедро, уточнили в ведомстве.
В квартире жилого дома на улице Юных Ленинцев обнаружено тело женщины 1969 года рождения с телесным повреждением в виде ножевого ранения бедра, — говорится в сообщении.
По факту произошедшего была начата процессуальная проверка. Ее ход и результаты, а также работу правоохранительных органов на месте происшествия контролирует Кузьминская межрайонная прокуратура.
Ранее в Ленинградской области вахтовик убил местного безработного ударом ноги. По данным региональной полиции, 22-летний мужчина подрался с 50-летним погибшим в ходе конфликта. Пострадавший скончался на месте происшествия, его оппонент задержан и доставлен в отдел полиции.
До этого в Калуге местный житель убил троих человек в течение одной недели. Подозреваемого в совершении преступления задержали. Калужанин поссорился со знакомым во время распития алкогольных напитков. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.