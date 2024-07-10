Женщина скончалась в квартире после удара ножом ниже живота В московской квартире обнаружили тело женщины с ножевым ранением

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница многоквартирного дома на улице Юных Ленинцев в Москве была найдена мертвой, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Тело женщины 1969 года рождения обнаружили в ее собственной квартире, москвичка получила удар ножом в бедро, уточнили в ведомстве.

В квартире жилого дома на улице Юных Ленинцев обнаружено тело женщины 1969 года рождения с телесным повреждением в виде ножевого ранения бедра, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего была начата процессуальная проверка. Ее ход и результаты, а также работу правоохранительных органов на месте происшествия контролирует Кузьминская межрайонная прокуратура.

Ранее в Ленинградской области вахтовик убил местного безработного ударом ноги. По данным региональной полиции, 22-летний мужчина подрался с 50-летним погибшим в ходе конфликта. Пострадавший скончался на месте происшествия, его оппонент задержан и доставлен в отдел полиции.

До этого в Калуге местный житель убил троих человек в течение одной недели. Подозреваемого в совершении преступления задержали. Калужанин поссорился со знакомым во время распития алкогольных напитков. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.