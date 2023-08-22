Женщина с ребенком попали под машину на пешеходном переходе в Москве Водитель каршеринга сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юго-западе Москвы водитель каршеринга сбил женщину и пятилетнего ребенка, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию столичного ГАИ. Инцидент произошел на улице Веневской в районе дома № 6.

Водитель каршерингового автомобиля совершил наезд на женщину с пятилетним ребенком, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в ведомстве.

В результате происшествия ребенок был госпитализирован с травмами. Водитель автомобиля от медицинского освидетельствования отказался. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре водитель самоката сбил няню с десятимесячным младенцем на пешеходном переходе. Как заявила мать пострадавшего ребенка, ее малыш сломал ключицу и ушиб правую руку, няня отделалась травмами шеи, плеча и большой гематомой на голове. В Сети появилось видео с места происшествия. Водитель самоката скрылся с места преступления.

Также стало известно, что женщина сбила на иномарке семилетнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу на юго-востоке Москвы. Пострадавшего госпитализировали.