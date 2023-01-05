Женщина с коляской едва спаслась в ДТП с тремя машинами в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина, шедшая с коляской по пешеходному переходу, чудом не пострадала в ДТП с тремя автомобилями, сообщает «Осторожно, Москва». В Telegram-канале опубликовали видео, на котором машина пролетает в нескольких метрах от нее и врезается в другой автомобиль. Женщина избежала столкновения, у нее в руках перевернулась коляска.

На месте происшествия работают экстренные службы. Из-за ДТП движение в сторону центра перекрыли.

Ранее в Чувашии в ДТП с микроавтобусом Ford Transit и автомобилем Kia Rio погибла пассажирка легковушки. Всего в результате аварии пострадали десять человек, из которых трое дети.

До этого семь человек, в том числе пятеро детей, пострадали в результате ДТП на трассе в Пермском крае. Авария произошла в Добрянском районе недалеко от деревни Грязнуха. Всего в автомобилях находились девять человек.

Сегодня утром стало известно, что в Кингисеппском районе Ленинградской области области снегоуборочная машина сбила мужчину, после чего на него наехали еще три легковых автомобиля. Мужчина в возрасте 35–40 лет скончался на месте, его личность устанавливается.