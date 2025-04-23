Женщина пыталась сделать селфи с гробом Церетели на прощании Охрана вывела женщину, которая пыталась сделать селфи с гробом Церетели

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Во время прощания со скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя женщина попыталась сделать селфи с покойным в гробу, сообщил Telegram-канал SHOT. Вскоре за ней пришла охрана, которая выпроводила ее из церкви.

Ранее сообщалось, что глава Сбербанка Герман Греф пришел на церемонию прощания с Церетели. На опубликованных в Сети кадрах видно, что он решил не надевать траурный костюм, а пришел в повседневном образе.

Также российский телеведущий Андрей Малахов пришел проститься с Церетели с букетом белых цветов. Журналист выбрал для церемонии серый строгий костюм, белую рубашку и галстук. Малахов вплотную подошел к гробу, где покоился художник, положил на него руку и недолго постоял рядом. Помимо него, церемонию посетили председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Близкий друг Церетели тем временем вспомнил, каким трудолюбивым был скульптор и дружил с людьми разного поколения. Он отметил, что художник очень тяжело переживал критику в свой адрес, но продолжал упорно работать даже в последние годы жизни. О смерти Церетели 22 апреля сообщила искусствовед Ксения Коробейникова. По ее словам, скульптор умер в кругу своей семьи.