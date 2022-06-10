Женщина потеряла сознание за рулём и выехала на встречку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Женщина потеряла сознание за рулём в подмосковном Долгопрудном и едва не стала причиной аварии. Как сообщает Telegram-канал Mash, придя в себя после потери сознания, женщина случайно нажала на газ, соскочила с домкрата и выехала на встречную полосу. Её машину удалось остановить бывшим поблизости водителям.

Двери автомобиля были заблокированы, поэтому инспектору ДПС пришлось разбить стекло задней двери, чтобы заглушить двигатель. Женщину передали подоспевшим врачам, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что водитель насмерть сбил пятилетнего мальчика на парковке ТЦ «Леруа Мерлен» в Химках. Отмечается, что автомобиль сдавал назад и не заметил ребёнка, шедшего за руку с отцом. Мальчик скончался на месте от полученных травм, в отношении водителя возбудили уголовное дело.