Женщина пострадала при взрыве в квартире на северо-западе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При взрыве в квартире на северо-западе Москвы в Тепличном переулке пострадала женщина. Инцидент произошел на третьем этаже девятиэтажки. Предположительно, причиной стал бытовой газ. В результате в квартире частично обрушились стены.

Поступила заявка о возгорании по адресу: Тепличный переулок, дом 7. Принципов возгорания по прибытии не обнаружено. На месте находятся другие оперативные службы города, а также следственные органы, — сообщили NEWS.ru в столичном главке МЧС.

В столичном управлении Следственного комитета отметили, что проводится доследственная проверка. Там добавили, что пострадавшая женщина 1974 года рождения пыталась покончить с собой.

Ранее стало известно, что столичный шеф-повар Владимир Мореев попытался повторить эффектную поджарку бутербродов, увиденную в TikTok, но случайно взорвал квартиру. Кулинар решил расплавить сыр на бутербродах с помощью газовой горелки, однако его эксперимент провалился. Взрывом выбило стекла в окнах, мужчина и его супруга не пострадали.