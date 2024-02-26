Москвичку переехал снегоуборочный трактор Женщина попала под снегоуборочный трактор в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Москвы попала под снегоуборочный трактор, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По словам пострадавшей, ее сбила машина коммунальных служб, когда она гуляла во дворе с собакой.

Происшествие случилось в Северном Бутово. Женщина заявила, что трактор принадлежит ГБУ «Жилищник». После случившегося ее доставили в местную больницу. Врачи не диагностировали у нее переломов, но на теле остались многочисленные гематомы. Пострадавшая написала заявление в полицию.

В какой-то момент водитель трактора на большой скорости резко поехал назад, так как на улице было скользко, отбежать далеко от трактора я не смогла. Получилось только отбросить собаку. В итоге он догнал меня и сбил. После этого трактор остановился, но вместо того чтобы дать назад, он почему-то проехал вперед и проехал по мне еще раз, — рассказала женщина.

Ранее в Санкт-Петербурге пьяный велосипедист попал под колеса снегоуборочной машины. Мужчину госпитализировали с многочисленными травмами. Известно, что пострадавшему 26 лет. Медики диагностировали у него автотравму, повреждение правой почки, пневмоторакс и травму печени.