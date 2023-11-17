Женщина погибла при пожаре на северо-востоке Москвы

Фото: t.me/moscowproc

Пожар вспыхнул в квартире на 17-м этаже многоэтажки на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. По данным ведомства, в результате происшествия погибла женщина. Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств возникновения пожара.

По предварительной информации, в квартире жилого дома в Игарском проезде произошел пожар, после тушения которого обнаружено тело женщины, — говорится в сообщении.

Накануне две женщины погибли при пожаре в многоэтажке на улице Стрелецкой в Москве. Точная причина возгорания будет установлена по результатам экспертизы. Как пояснили в московском отделении Следственного комитета, после ликвидации возгорания в квартире было обнаружено тело женщины. Кроме того, на лестничной клетке найден второй погибший с признаками отравления угарным газом. Следователи начали доследственную проверку.

Возгорание было ликвидировано на площади 50 квадратных метров. На кадрах с места пожара было видно открытое горение на девятом этаже. Из окна доносились взрывы. Останкинская межрайонная прокуратура контролирует выяснение причин и обстоятельств ЧП.