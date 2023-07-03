Женщина пнула ребенка по лицу в супермаркете и попала на видео Женщина повалила ребенка на пол и пнула ногой по лицу в супермаркете на востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина повалила ребенка на пол и пнула ногой по лицу в супермаркете на востоке Москвы, свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения, опубликованные в сообществе «Ивановское ВАО М125» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как посетительница магазина валит ребенка на пол и наносит удар ногой.

Предположительно, женщина является матерью ребенка. Он вошел в магазин вместе с ней и не отходил, пока та совершала покупки.

Ранее детский омбудсмен Владимирской области Юлия Раснянская сообщила, что взяла под контроль дело девочки, которая в интервью Первому каналу о ситуации в семье с помощью специального жеста попросила о помощи в ситуации домашнего насилия. По словам уполномоченного, девочка и ее младшая сестра сейчас находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо.

В эфире передачи «Мужское/Женское» девочка рассказывала съемочной группе, как любит мать и сестру, а параллельно показывала из-за спины руку, сжимала и разжимала в кулаке большой палец. Это международный знак, означающий просьбу о помощи, когда человек находится в ситуации насилия.