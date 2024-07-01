Женщина наполняла бассейн на даче и погибла от удара током

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Дачница погибла от удара током в поселении Рязановское Новой Москвы, пишет Telegram-канал «МК: срочные новости». По данным канала, женщина хотела наполнить бассейн холодной водой и включала насос. Трагедия произошла вечером в воскресенье, 30 июня.

Как сообщает канал, к дачнице в гости приехала подруга с мужем. К их приезду она подготовила каркасный бассейн и хотела наполнить его холодной водой. Женщина направилась к колодцу, чтобы запустить насос. Однако к гостям она не вернулась. Через какое-то время подруга и ее муж забеспокоились и решили узнать, куда пропала хозяйка.

Они обнаружили женщину лежащей на земле у колодца. Предположительно, она прикоснулась мокрой рукой к розетке и получила разряд, на ее пальцах остались небольшие ожоги.

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