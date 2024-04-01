Жена террориста Мирзоева из «Крокуса» попала в реанимацию РИАН: в больницу попала жена террориста Мирзоева из «Крокуса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жена Далерджона Мирзоева, обвиняемого в осуществлении террористической атаки на подмосковный «Крокус Сити Холл», попала в больницу сразу после того, как узнала о теракте, передает РИА Новости со ссылкой на соседку женщины. По ее словам, супруга Мирзоева потеряла сознание и с тех пор находится под присмотром врачей.

Услышав новость о теракте, сразу потеряла сознание и до сих пор лежит в больнице в реанимации, — заявила она.

Ранее мать Далерджона Мирзоева обратилась к россиянам со словами соболезнования родным пострадавших и погибших при нападении на «Крокус» в Красногорске. Она также добавила, что не может поверить в произошедшее и в причастность сына к теракту.

До этого мать террориста Шамсидина Фаридуни, обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», заявила, что в старших классах его признали виновным по статье о развратных действиях. После этого мужчина работал на стройке, затем в пекарне, где задержался на полгода, а затем мужчина задумал жениться и поехал в Россию на заработки.

На днях жена старшего брата Шамсидина Фаридуни заявила, что соболезнует российскому народу. Гульбахор Джонова сообщила, что ей очень больно из-за трагедии и гибели людей, убитых ее родственником.